Autoneum: Claudia Güntert leitet die Kommunikation

Claudia Güntert wird ab dem 1. November 2021 die Leitung Unternehmenskommunikation bei Autoneum übernehmen. Sie folgt auf Anahid Rickmann, Head Corporate Communications, die das Unternehmen per Ende August verlassen wird, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Claudia Güntert studierte Rechtswissenschaften an der Universität Basel sowie Germanistik und Osteuropäische Literatur an den Universitäten Basel und Zürich. Von 2008 bis 2013 war sie als Marketing & Product Communications Manager bei Von Roll Management in Wädenswil tätig. Dabei sammelte sie laut Mitteilung «umfassende Erfahrung in der Marketing- und Kundenkommunikation in der Industrie» und gewann ein tiefes Verständnis für die industriellen Beziehungen zwischen Lieferanten und ihren Kunden. Von 2013 bis 2021 war sie Head of Corporate Communications & Investor Relations bei Von Roll Holding in Wädenswil und Breitenbach. In dieser leitenden Funktion baute sie ihre Expertise in der internen und externen Kommunikation mit Fokus auf Unternehmensvision und -strategie, Branding, Global Change Management und Social-Media-Präsenz aus. Güntert wird an CEO Matthias Holzammer berichten.

Anahid Rickmann verlässt Autoneum per Ende August auf eigenen Wunsch. Nach fast neunjähriger Tätigkeit hat sie sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Rickmann hat laut Communiqué «die Kommunikation des Unternehmens nach der Verselbständigung 2011 strategisch neu ausgerichtet und so massgeblich die Aussenwahrnehmung und Reputation von Autoneum geprägt». Zu ihren besonderen Leistungen zählen «der messbare Erfolg» der externen Kommunikation, die Markenpositionierung und die Lancierung der Nachhaltigkeitsstrategie von Autoneum.

Im September und Oktober 2021 wird Luzia Schoeck, Communications Manager, interimistisch die Leitung der Unternehmenskommunikation übernehmen. (pd/cbe)