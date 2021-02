ComSumCast: Communication Summit wird virtuell

2021 fällt der Communication Summit aufgrund der unsicheren Lage durch Covid-19 aus, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dieser etablierte Branchenanlass bringt im Februar jeweils rund 350 Berufsleute an der ETH Zürich zusammen. Als Ersatz bieten die beiden veranstaltenden Berufsverbände – die Zürcher PR-Gesellschaft (ZPRG) und der Zürcher Presseverein (ZPV) – im neu lancierten ComSumCast regelmässig frische Insights.

Jeden Monat eine neue Folge

Journalist und Moderator Reto Lipp spricht mit wegweisenden Köpfen aus der Medien- und Kommunikationsbranche. Das aktuelle Thema: Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Branche aus?

Den ComSumCast gibts auch auf Spotify und bei Apple Podcasts zu hören.







Hans-Peter Nehmer als erster Gast

In der ersten Folge ComSumCast spricht Reto Lipp mit Hans-Peter Nehmer, Head of Corporate Communication und Corporate Responsibility von Allianz Suisse, über die Schwierigkeiten der Kommunikation in Corona-Zeiten und welche Lehren daraus für die interne und externe Kommunikation zu ziehen sind.

Hans-Peter Nehmer ist ein Kommunikations-Profi. Er war lange Zeit Journalist und Moderator in Radio und Fernsehen (Radio Z, SRF), später wechselte er in die Kommunikation. So war er Kommunikationsleiter und Mediensprecher der Hotelplan-Gruppe und Leiter Unternehmens-kommunikation und Public Affairs bei UPC Cablecom. Seit 2010 leitet er die Kommunikationsabteilung der Allianz Schweiz Versicherung. Dort ist er auch für Corporate Responsibility zuständig. Daneben wurde Nehmer im vergangenen Jahr zum Präsidenten des Harbour Club gewählt. Dieses Netzwerk vertritt die Interessen der Unternehmenskommunikations-Chefs. (pd/lol)