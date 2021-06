Too Good To Go: Coop rettet überschüssige Mahlzeiten

Per App Lebensmitteln ein zweites Leben schenken, zur Plastikreduktion beitragen und erst noch von attraktiven Preisen profitieren: Genau dies bieten die schweizweit 174 Coop Restaurants ihren Gästen ab heute mit einem weiteren Engagement gegen Food Waste an. Als erste Handelsgastronomie schliessen sich schweizweit alle Coop Restaurants der Plattform Too Good To Go an. Dies schreibt Coop in einer Mitteilung am Montag.

Per App Mahlzeiten retten

In der App von Too Good To Go bieten Restaurants übrig gebliebene Mahlzeiten zu attraktiven Preisen an. Über die Smartphone-Applikation können User ihr Essen tagsüber oder abends reservieren, in der App per Kreditkarte bezahlen und danach in dem von ihnen ausgewählten Coop Restaurant unkompliziert abholen. Mit dem neuen Engagement wird nur überschüssiges Essen gerettet: wenn keine Mahlzeiten übrig bleiben, gibt es an diesem Tag keine Angebote auf Too Good To Go.

Kulinarische Abwechslung

Der Inhalt der sogenannten «Überraschungspäckli» variiert täglich und ist abhängig vom Essen, das im jeweiligen Coop Restaurant übrig bleibt. Die Hauptkomponente besteht aus einem feinen Stück Fleisch, einem frischen Fisch oder einer vegetarischen Variante in Kombination mit knackigen Salaten. Die Gerichte werden mit Beilagen wie Canapés, Wähen oder Brötchen ergänzt. Auch Desserts sowie hausgemachte Getränke können Teil der Pakete sein. Die vegetarische Variante wird für 4,90 Franken, die Mahlzeiten mit Fleisch oder Fisch für 5,90 Franken angeboten. Dies entspricht rund einem Drittel des Normalpreises.

Mehrwegbehälter statt Plastikgeschirr

Die auf Too Good To Go reservierten Mahlzeiten gibt es ausschliesslich in den wiederverwendbaren Boxen von reCIRCLE. Die Coop Restaurants haben dieses Mehrwegsystem bereits 2019 schweizweit eingeführt und setzen sich damit für die Vermeidung von Plastikabfall und Einweg-Geschirr ein. Die Behälter haben ein Depot von zehn Franken und sind nicht an die Coop Restaurants gebunden: Nach dem Zmittag oder Znacht können die Boxen ganz bequem bei einem der teilnehmenden Partnern von reCIRCLE oder in einem Coop Restaurant abgegeben werden. Wer möchte, kann die Box auch mit nach Hause nehmen, waschen und wiederverwenden.

Langjähriges Engagement von Coop

Coop setzt sich seit langem für die Reduzierung von Food Waste ein. Lebensmittel, die nicht rechtzeitig verkauft werden konnten, aber noch einwandfrei sind, gibt Coop seit 2015 kostenlos an soziale Institutionen wie die Schweizer Tafel und Tischlein Deck Dich ab. Damit werden jährlich rund 12 Millionen Teller Lebensmittel an armutsbetroffene Menschen verteilt. (pd/lol)