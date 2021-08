Martin et Karczinski: «Corepel» ausgezeichnet

Mit dem «Best of the Best» ausgezeichnet wurde der crossmediale Auftritt von «Corepel», einer Produktinnovation im Holzfussbodensektor, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Das Produkt des Schweizer Unternehmens Swiss Krono Group ermöglicht dem Kunden erstmalig, sich nicht mehr zwischen einem wasserfesten oder einem robusten Fussboden entscheiden zu müssen. «Corepel» vereint beide Produktvorteile in einer anmutenden und hochwertigen Ästhetik. Das Konzept von Martin et Karczinski greift diese moderne, minimalistische Ästhetik auf und kombiniert sie mit einer kraftvollen, ungesehenen Bildwelt. Mutig bricht der Auftritt dabei mit allen bisherigen visuellen Industriecodes der Branche.

Neben klassischen Kommunikationsmitteln wie einem hochwertig produzierten Imagefilm, dem puristischen Packaging und der auf Konsumentenbedürfnisse exakt zugeschnittenen Broschüre, wurde ein innovatives Launch-Konzept entworfen. Dieses inszeniert die Produktin-novation auch in messefreien Pandemiezeiten als einzigartiges Erlebnis. Das Hybridformat kombiniert eine hochwertige Welcome-Box mit einem virtuellen interaktiven Online-Event und erweckt die Marke so zum Leben.

«Die Corepel-Marke schafft eine einzigartige Verbindung zwischen der kompromisslosen Funktionalität des Bodens und zeitgemäßem Brand Design. Ein absolutes Novum in unserer Industrie», erklärt Fabian Kölliker, Head of Marketing, Swiss Krono Group. (pd/lol)