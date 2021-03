Die ursprüngliche Hofakademie wurde von den beiden Brüdern Martin und Beat der Juckerfarm, Alessandro Semeraro und Achim Diedenhofen gegründet, um die eigene Veränderung und das Entwicklungsbedürfnis befreundeter Unternehmen gemeinsam voranzutreiben. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.









Heute berät die H.Akademie Schweizer KMU in sämtlichen Unternehmensphasen, bietet Kurse an und versteht sich als Austauschplattform für KMU. Bisher integriert in die Juckerfarm, sollte die Akademie nun einen entsprechenden und eigenständigen Auftritt erhalten.

Neuer Name, neuer Auftritt

Auf dieser Basis entwickelte Aroma Creative einen Gesamtauftritt, der die heutigen Unternehmenswerte widerspiegelt, ohne die Herkunft zu leugnen. Das Corporate Design differenziert sich durch eine klare, prägnante Sprache von Mitbewerbern.

«Dem Aroma Creative Team ist es gelungen, unser Selbstverständnis im neuen Auftritt abzubilden; von der Logoentwicklung, der Onlinepräsenz bis zu den Briefschaften und Drucksachen», lässt sich Alessandro Semeraro, Geschäftsführer der H.Akademie, in der Mitteilung zitieren.

Verantwortlich bei der H.Akademie: Alessandro Semerano (Geschäftsführer); verantwortlich bei Aroma: Carolin Welss (Art Direction), Céline Arnould (Konzeption, Grafik), Beat Cadruvi (Grafik), Adrian Graf (Motion Design). Website-Programmierung: Witwinkel. (pd/lol)