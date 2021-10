Zusammenschluss: CRK schliesst sich MYTY-Group an

Die Full Service PR- und Kommunikationsagentur CRK schliesst sich als zweite Schweizer Agentur nach The House aus Zürich der MYTY Group an, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Agenturnetzwerk wachse so auf insgesamt sechs Agenturen im DACH-Raum innerhalb eines Jahres nach Gründung an.

Die Kommunikationsspezialisten von CRK sind ausgewiesene Experten in den Bereichen Campaigning, Public Affairs, Public Relations, Employer Branding und Social PR. Als geschäftsführende Partner von CRK bleiben Stefan Batzli, Thomas Löhrer, Patrick Marty und Oliver Wimmer federführend im operativen Geschäft und der Ausrichtung der Agentur.

«Wir wollen als moderne, innovative Kampagnenagentur und kompetenter Gatekeeper für die verschiedenen Kommunikationsdisziplinen im Markt präsent sein. Dazu braucht es auf allen Ebenen und in allen Disziplinen Expertise und Erfahrung. Das macht die Idee der MYTY Group aus unserer Sicht so bestechend: Erfolgreiche Lead- und Fachagenturen bündeln ihre Kompetenzen und entwickeln sie gemeinsam weiter», wird Thomas Löhrer, Partner der CRK, zitiert.

CRK bietet MYTY mit den Standorten in Basel, Bern und Zürich einen erweiterten Zugang zu wichtigen Regionen der Schweiz. Zusammen mit den Partnerinnen und Partnern von The House entstehe so eine umfassende Plattform für Schweizer Agenturdienstleistungen mit neuen Perspektiven und Synergien für die Gestaltung von Dienstleistungen, Prozessen und für die Mitarbeiterentwicklung, heisst es.

«Ich freue mich sehr, dass wir Kunden für den Schweizer Markt zusammen mit CRK ganzheitlich entwickeln und damit auch unser Angebotsportfolio weiter schärfen und ausbauen können», so Stephan Suter, Geschäftsführer von The House.

Für den Beitritt von CRK zur Gruppe gilt, wie auch bei den Partneragenturen: Identität, Kultur und operative Unabhängigkeit bleiben erhalten. Langfristiges Ziel der MYTY Group ist es, die relevantesten Disziplinen in der Konzeption, Entwicklung und Vermarktung von Produkt-Erlebnissen miteinander zu verbinden. CRK bringt in das bereits divers aufgestellte Umfeld von MYTY seine Kommunikationskompetenz, den Public-Relations, Public Affairs, Lobbying, Social-PR, Employer-Branding, und seine jahrelange Erfahrung in der Transformationsbegleitung von Unternehmen ein.

«Ich bin sehr froh darüber, dass uns mit dem Anschluss von CRK der nächste strategisch folgerichtige Schritt in der Schweiz gelungen ist. Die Kommunikationsberatung wird künftig auf die Spezialisten und Partner in unserer Gruppe zurückgreifen können und MYTY durch ihr erfahrenes Team, ihre Expertise und Marktzugänge bereichern», so David Rost, Managing Partner von MYTY.

Mit 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht die vielfach ausgezeichnete Kreativagentur mit MYTY den nächsten logischen Schritt für das Wachstum und die Ergänzung von Kompetenzen innerhalb einer Flotte flexibler Agenturschnellboote. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus sechs Agenturen kombinieren jetzt DACH-weit ihre Kompetenzen in Strategie, Kreation, Technologie und Marketing unter dem Dach der MYTY Group. (pd/wid)