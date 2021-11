Gleich drei Neuzugänge verstärken bei Polsan die Kommunikation. Mit Cynthia Ringgenberg wechselt eine erfahrene Journalistin vom Schweizer Fernsehen zur Politik-und Kommunikationsagentur, heisst es in der Mitteilung. Sie war bei SRF unter anderem als Redaktorin, Produzentin und Moderatorin für verschiedene Formate im News-und Kulturbereich tätig. Als Multimedia-Profi stärke sie bei Polsan die Konzeption und Umsetzung vor allem in Online-Kommunikation und Social Media und bringe viel Knowhow im Bereich Medienarbeit in die Agentur mit.

Auch Oliver Frei stösst zur Agentur. Er war zuvor in verschiedenen Kaderfunktionen bei der Stiftung Pro Juventute tätig und hat vor kurzem seinen Master in Kommunikation an der ZHAW mit einer viel beachteten Analyse des Abstimmungskampfs zur Konzernverantwortungsinitiative abgeschlossen. Er verfügt über einen breiten Hintergrund und weiss, was es bedeutet, sich in einem NPO-Umfeld erfolgreich zu positionieren. Bei Polsan übernimmt Oliver Frei Mandate in der Kommunikation und im Bereich Verbandsmanagement.

Mit Alexandra Walpen Kyburz holt sich die Agentur zudem viel Knowhow in Eventorganisation ins Haus. Die ausgebildete Hotelfachfrau kennt auch das politische Feld bestens und aus nächster Nähe: Sie war mehrere Jahre im Generalsekretariat der CVP (heute Die Mitte) und zuletzt im Bereich Public Affairs der Mobiliar tätig.

«Wir freuen uns sehr darüber, dass sich die drei für uns entschieden haben», sagt Sandra Hügli, Partnerin bei Polsan. «Sie bringen eine geballte Ladung Medienkompetenz und NPO-Erfahrung aus unterschiedlichen Perspektiven zu uns, und damit genau das, was wir für unsere Positionierung gesucht haben». (pd/wid)