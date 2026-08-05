Publiziert am 05.08.2026

Die Zürcher Branding-Agentur Sergeant hat CYP bei der strategischen Weiterentwicklung der Marke und beim Relaunch des Webauftritts begleitet. Gemeinsam mit dem Bildungsinstitut habe die Agentur Nutzerbedürfnisse, Inhalte und User Journeys definiert, die Informationsarchitektur neu konzipiert und sämtliche Webtexte neu verfasst, heisst es in einer Medienmitteilung. Auch die Kurs- und Modulstrukturen seien vereinfacht worden.

Die CYP Association wurde im Dezember 2003 von den fünf grössten Schweizer Banken zusammen mit der Schweizerischen Bankiervereinigung als Verein gegründet; der erste überbetriebliche Kurs fand 2004 statt. Heute ist CYP nach eigenen Angaben in allen Sprachregionen an über zehn Standorten präsent und erreicht rund 90 Prozent aller KV-Lernenden bei Schweizer Banken. Das Angebot richtet sich zugleich an Lernende, Praxisausbildende, HR-Verantwortliche und Quereinsteigende – gemäss Mitteilung bestand die Aufgabe darin, diese Bedürfnisse in einer gemeinsamen Struktur zusammenzuführen.

Die neue Plattform bündelt Grund- und Erwachsenenbildung und dient als Einstieg in das Lernportal CYPnet. Einheitliche Modulübersichten und ein Preisrechner sollen die Auswahl von Kursen erleichtern; ein Accessibility Audit begleitete den Relaunch.

«Sergeant hat uns geholfen, unsere Angebote klarer zu kommunizieren. In den Workshops wurde sichtbar, wo wir reduzieren können und wie sich unsere Inhalte verständlicher vermitteln lassen», lässt sich Maria Carballo Bär, Specialist Marketing und Communication bei CYP, in der Mitteilung zitieren.

«Die Marke endet nicht bei der Website», wird Anine Shama, Consultant bei Sergeant, zitiert. «Bei CYP prägt sie auch Lernunterlagen und den Bildungsalltag. Entsprechend war es uns wichtig, Strategie, Inhalte und Gestaltung als ein zusammenhängendes System zu denken.» (pd/nil)