Ob Früh- oder Spätschicht, Mini-Pensum oder Online-Meeting-Marathon – jeder braucht von Zeit zu Zeit eine kleine Stärkung. Erhältlich ist die im Selecta-Foodies-Micromarket, in smarten Kühlschränken oder an den exklusiven Kaffeestationen von Starbucks, Pelican Rouge, Lavazza oder Nescafé. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag. So würde Selecta massgeschneiderte Lösungen anbieten, damit Kühlschränke und Kaffeestationen in Zeiten von Home Office und Teilzeitarbeit trotzdem immer frisch befüllt sind.

An zwei Drehtagen im neuen Selecta-Hauptquartier in Cham, hat Maybaum Film den Claim «Joy to go» zelebriert und dabei die breite Produktepalette von Selecta inszeniert. Im Zentrum sei die Freude gestanden. In lebhaften und witzigen Situationen würden sich reale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den unterschiedlichen Verpflegungs- und Getränkeangeboten begegnen.

«We all need our moments of joy, heisst es im Film. Und genau diese Joy soll der Film erlebbar machen. Obwohl wir die Funktionsweise unsere Produkte zeigen, wollten wir nicht die Technik, sondern die Lebensfreude die sie verbreitet ins Zentrum rücken», lässt sich Sarina Künzli, Group Communication Selecta, in der Mitteilung zitieren.

Selecta bedient laut eigenen Angaben täglich mehr als 10 Millionen Menschen an 475’000 Verkaufspunkten in 16 Ländern europaweit. Der Film könne variabel eingesetzt werden, sei es an einem Kundenmeeting, Bewerbungsgespräch oder an einem Zukunftstag. Er soll helfen, aufzuzeigen, dass Selecta für jede Art von Unternehmen die richtige Lösung habe. Das reiche von der kleinen Kaffee-Ecke bis zum voll ausgebauten Foodies-Micromarket.

«Die Produktion war das, was ich als Rock’n’Roll bezeichnen würde. Die ganze Selecta Crew hat mit Begeisterung mitgemacht. Das hat dem Film die nötige Energie, diesen unkomplizierten Ton gegeben», wird Michel Frutig von Maybaum Film zitiert.

Die Planung für eine Fortsetzung des Films läuft bereits, wie es weiter heisst. Darin soll eine noch breitere Produktpalette abgebildet und die internationale Positionierung verstärkt werden.

Verantwortlich bei Selecta: Sarina Künzli (Group Communications & Engagement Manager); Entwicklung, Konzept und Produktion: Maybaum Film; Sprachaufnahmen: Bluebox Tonstudios. (pd/tim)