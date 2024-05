Sigelconsult: Dani Sigel gründet eigene Firma

Publiziert am 22.05.2024

Dani Sigel macht sich selbstständig. Sigel war bis Juli vergangenen Jahres CEO der Zürcher Oberland Medien (persoenlich.com berichtete). Nun hat er ein eigenes Unternehmen mit dem Namen Sigelconsult GmbH gegründet. Momentan bearbeite er «zwei spannende Mandate im Bildung- und Personalbereich», wie der gebürtige Zürcher gegenüber persoenlich.com erklärte. Daneben sei er offen für «weitere interessante Herausforderungen».

Sigel will künftig nicht nur, aber auch Verlags- und Medienhäuser beraten. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in Medienhäusern sieht er aufgrund der Digitalisierung, der Change- und Transformationsprozesse die grössten Herausforderungen. Die grundlegende Veränderung des Journalismus sei ein neues Spannungsfeld zwischen redaktioneller Integrität und kommerziellen Interessen entstanden, das es mit neuen Denkansätzen zu bewältigen gäbe, so Sigel. Die Anforderungen ans Personal würden immer vielfältiger und müssten deshalb stark geführt und begleitet werden. Ohne entsprechende Massnahmen könne der Erfolg des Unternehmens auf dem Spiel stehen. Das gilt beinahe für alle Branchen, meint er weiter.

Sigel startete seine journalistische Karriere als Redaktor und Moderator des damaligen Radio Z, wo er in den achtziger und neunziger Jahren zu den bekanntesten Stimmen gehörte. Später engagierte er sich als Programmleiter bei in- und ausländischen Radiosendern, bevor er vor über 20 Jahren in die Verlagsbranche wechselte. Dort trieb er schon früh die digitale Entwicklung der Unternehmen voran und war einer der ersten, der zu Beginn der Nullerjahren bereits Beiträge in Form von Videocasts produzierte. (ma)