Hilda: Daniel Bärlocher wird Geschäftsführer

Daniel Bärlocher wird per Anfang Januar 2023 neuer Geschäftsführer von Hilda. Das Unternehmen ist spezialisiert für strategische Unternehmenskommunikation und integriertes Reporting. Bärlocher folgt auf Hansruedi Imboden, der Hilda künftig als Senior Advisor unterstützt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Unternehmen mit Sitz in Zürich wurde vor Kurzem von der in Zug domizilierten, inhabergeführten Hotz Group übernommen und in deren Unternehmensverbund «Brand Leadership Circle» integriert. Damit kann Hilda auf Know-how in der datengestützten, strategischen Unternehmensentwicklung zurückgreifen und die eigenen Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeitsberatung substanziell ausbauen.

Fabian Hotz, Verwaltungsratspräsident und Inhaber der Hotz Group: «Ich freue mich sehr, dass wir mit Daniel Bärlocher eine sehr erfahrene Führungsperson gewinnen konnten. Neben seiner langjährigen Erfahrung auf Unternehmensseite unter anderem in den Bereichen Nachhaltigkeit und Change Management, bringt er ebenso Know-how in der Führung eines Kommunikationsberatungsunternehmens für international tätige Unternehmen mit. Mit der Übernahme durch die Hotz Group läuten wir eine neue Ära ein und erweitern das Angebot um datengestützte strategische Nachhaltigkeitsberatung mit Fokus auf die Einzigartigkeit von Geschäfts- und Wertschöpfungsmodellen.»

Der 53-jährige Bärlocher kommt von Swiss International Air Lines, wo er über 11,5 Jahre lang als Kommunikationschef tätig war. Zuvor war er bei der börsenkotierten Charles Vögele Group für Corporate Communications und Investor Relations verantwortlich. Von 2002 bis 2008 arbeitete er in verschiedenen Funktionen für eine international tätige Public-Relations-Agentur im Raum Zug, zuletzt als Bereichsleiter Corporate Communications/Financial Relations und Mitglied der Geschäftsleitung. Erfahrung in der Unternehmensberatung und -revision sammelte er im Anschluss an seinen Masterabschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich bei der Zentralschweizer Balmer-Etienne. Bärlocher ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Die neue Hilda-Geschäftsleitung (v.l.): Eric Hasler, Daniel Bärlocher und Michael Kahn.





Weiterhin zur Geschäftsleitung gehören Eric Hasler, Director Consulting und Michael Kahn, Creative Director. (pd/cbe)