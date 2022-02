Denner: Daniel Heinzmann wird neuer CIO

Denner ernennt mit Daniel Heinzmann erstmals einen CIO, der Einsitz in der Geschäftsleitung nimmt, heisst es in einer Mitteilung. Mit dem Ausbau der obersten Führungsebene trägt Denner den steigenden Anforderungen in den Bereichen IT-Dienstleistung und Digitalisierung Rechnung.

Aufgrund wachsender operativer und strategischer Bedeutung der IT-Dienstleistungen und Digitalisierungsprojekte im Unternehmen ergänzt der Bereich Informatik unter der Leitung eines CIO per sofort die bestehenden Bereiche der Geschäftsleitung von Denner. Mit Daniel Heinzmann gewinnt Denner einen erfahrenen IT-Manager mit langjähriger Führungserfahrung für die neu geschaffene Funktion des CIO.

Nach beruflichen Stationen bei der Stadt Zürich, der Zürcher Kantonalbank und zuletzt der Stadler Rail tritt er spätestens am 1. August 2022 ins Unternehmen ein. Die Denner Geschäftsleitung heisst Daniel Heinzmann herzlich willkommen und wünscht ihm viel Freude und Erfolg in seinem neuen Wirkungsfeld. (pd/mj)