Working Bicycle: Daniel Heller neu im Verwaltungsrat

Publiziert am 01.07.2024

Daniel Heller ergänzt ab Juni 2024 als viertes Mitglied den Verwaltungsrat des Aussenwerbers. Nach der Wahl setzt sich der Verwaltungsrat zusammen aus Patrick Tschudi (Mitgründer und VR-Präsident), Luca Tschudi (Mitgründer und VR-Mitglied), Christian Salz (Unternehmer/ Investor und VR-Mitglied) und Daniel Heller (Partner Team Farner und VR-Mitglied).

Daniel Heller zeichne sich als langjähriger Partner bei Team Farner durch seine grosse Erfahrung in der Agentur-, PR- und Werbebranche aus, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Als Business Angel und Verwaltungsrat begleitet er seit vielen Jahren unterschiedliche Startups und Unternehmen. An Working Bicycle begeistert ihn das einzigartige Konzept. Dazu Heller in der Medienmitteilung: «Als weltweit erstes Unternehmen nutzt das erfolgreiche Startup das nachhaltigste Transportmittel im öffentlichen Raum. Werbekunden erhalten Aussenwerbeflächen und können mit Working Bicycle reichweitenstarke, auffällige und zielgruppengerechte Kampagnen realisieren.»

Die Gründer Luca und Patrick Tschudi sowie Jérôme Huber freuen sich auf die Zusammenarbeit: «Wir durften Daniel bereits früh in unserer Unternehmensphase kennenlernen und standen seither im Austausch. Es macht uns sehr stolz, Daniel ab sofort mit seinem Branchenwissen als grosse Stütze in unserem Verwaltungsrat zu wissen.» (pd/nil)