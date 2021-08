Booking.com

Das Amazon des Reisens

Es ist eine Kampfansage an den klassischen Tourismus: Das Internetportal Booking, das sich bislang vorrangig auf das Vermitteln von Hotelzimmern konzentrierte, will neu alles anbieten, was Touristen brauchen, vom Tisch im Restaurant bis zum Museumsticket. Das schreibt die SonntagsZeitung.

Ausgebaut wird auch das Angebot bei Flügen und Mietwagen. (Bild: Keystone/Fabian Sommer)