BrinkertLück Creatives: Das begehrteste Erbstück Graubündens

Vor 100 Jahren wurde der Hockey Club Davos gegründet. Ein Jubiläum, das die Graubündner Kantonalbank mit einem ganz besonderen Geschenk feiert. Der langjährige Sponsoringpartner sei bekannt für sein Engagement für die Zukunft aller Bündner und Bündnerinnen und ihrer Heimat, wie es in einer Mitteilung heisst. Und so wundert es nicht, dass die Bank auch jetzt spielerisch nach vorne schaut und anlässlich des Jubiläums ein ganz besonderes Geschenk bereithält: eine HCD-Dauerkarte, die für die nächsten 100 Jahre gilt. Eine Dauerkarte, die ihrem Namen alle Ehre mache.

Aber damit noch nicht genug, wie es weiter heisst. Für diese «in jeder Hinsicht einmalige Eintrittskarte» wurden eigens kleine Zeitzeugen aus der bewegten Vereinsgeschichte respektive dem HCD-Museum in die Karte miteingearbeitet. Ein Stück Stoff eines Trikots von Goalie-Legende Werner Bassani. Ein Stück Holz eines Schlägers vom zweifachen Meister Richi Bucher. Ein Stück Metall einer Kufe und ein Stück Kunststoff eines Pucks – beide leider undatiert, da die Informationen zu ihnen beim Brand des Eisbahnhauses und HCD-Archivs 1991 vernichtet wurden.

All diese Gegenstände wurde kunstvoll integriert und so sei die Dauerkarte selbst ein kleines Museum. «Diese Generationen überspannende Idee unterstreicht unser Verständnis von wirkungsvollem Sponsoring. Eines nämlich, von dem alle profitieren. Der Club, die Fans und ihre Zukunft», lässt sich Thomas Wieting, Leiter Beratung & Projekte Marketing & Kommunikation bei der GKB, in der Mitteilung zitieren: «Und möglichweise haben wir mit dieser Aktion das begehrteste Erbstück des ganzen Kantons ins Leben gerufen.»

Mit einem originellen Blick zurück und einem «wunderbar nachhaltigen Blick nach vorn» gratuliert die Hauptsponsorin GKB so dem HCD-Jubilar und freut sich laut Mitteilung auf eine rege Teilnahme an der Verlosung der «100 Jahre Dauerkarte» unter diesem Link.

Credentials: Graubündner Kantonalbank, Hockey Club Davos, Tonstudio Klangstark Chur, Konform AG & BrinkertLück Creatives Schweiz. (pd/tim)