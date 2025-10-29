Publiziert am 29.10.2025

Die Agentur Zimmermann Communications hat den entsprechenden neuen Gesamtauftritt entwickelt, teilt sie mit. Das Konzept setzt auf das Thema Nähe – sowohl geografisch als auch auf zwischenmenschlicher Ebene. Der Auftritt umfasst eine Imagekampagne, neues Branding am Point of Sale sowie Materialien für verkaufsfördernde Massnahmen.







Das Lokwerk präsentiert sich als Nahversorgungszentrum im Quartier mit Angeboten für Einkauf, Gastronomie, Fitness und Dienstleistungen. Die Kommunikation hebt die kurzen Distanzen und die Vielfalt des Angebots direkt im Wohnquartier hervor.

Die Kampagne wird auf Plakaten, in Online-Kanälen und Social Media und am POS ausgespielt. Sie richtet sich an die Bewohnerinnen und Bewohner der Lokstadt, darunter Studierende, Berufstätige und Familien. Die Sujets sind inhaltlich und visuell auf diese Zielgruppen zugeschnitten und können für verschiedene Kommunikationszwecke angepasst werden. Der modulare Aufbau ermöglicht eine flexible Nutzung des visuellen Auftritts. (pd/spo)