Scholz & Friends: Das Führungsteam stellt sich neu auf

Zum 1. Juli 2022 wird Mathias Rösch – bislang Client Service Director und Mitglied der Geschäftsleitung – neuer CEO von Scholz & Friends Schweiz. Tobias Händler, aktueller CEO, wechselt in den Verwaltungsrat der Agentur. Gleichzeitig wird die Geschäftsleitung erweitert: Mit Ella Papadakis, die als Client Service Director einsteigt, und David Fischer, Creative Director, ziehen zwei neue Mitglieder in den Führungskreis ein.

Mathias Rösch arbeitet seit 14 Jahren in verantwortlichen Positionen bei Scholz & Friends Zürich und gestaltete den erfolgreichen Weg der Agentur in den vergangenen fünf Jahren in der Geschäftsleitung gemeinsam mit Kreativchef Christian Vosshagen und CEO Tobias Händler. Als Client Service Director betreute Mathias Rösch zahlreiche Schweizer Marken, wie Atupri, Do it + Garden Migros, Energie Schweiz, NZZ, Rivella, Salt sowie internationale Etats wie Medela Baby, Opel und Upfield. «Ich freue mich sehr über die wunderbare Aufgabe, unsere Erfolgsstory als «kleinste grosse Agentur der Schweiz» weiterzuschreiben - zusammen mit unserem eingespielten Schweizer Team in Zürich sowie im standortübergreifenden Powerplay mit den Friends der Scholz & Friends Family in Deutschland», wird Mathias Rösch in einer Mitteilung zitiert.

Tobias Händler wechselt in den Verwaltungsrat von Scholz & Friends Schweiz. In der neuen Position wird er sich weiter um den Ausbau der Agentur kümmern und vereinzelt auf Kundenmandaten tätig bleiben. «Scholz & Friends hat meine gesamte Laufbahn und mich als Person ausserordentlich geprägt. Nun möchte ich mich neu orientieren und blicke gespannt auf neue Herausforderungen. Ich freue mich sehr, die operative Führung von Scholz & Friends Zürich an Mathias zu übergeben. Ich danke allen Kunden und Kundinnen, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartners, und zuvorderst allen Friends für die gemeinsamen Zeiten. Friends will be friends!», so Tobias Händler laut Mitteilung. Tobias startete seine Karriere bei Scholz & Friends 2006 in Berlin und Hamburg und wechselte 2010 nach Zürich. Nach fünfjähriger Unterbrechung bei Sunrise Communications, zuletzt als Head of Brand Strategy und Marketing Communications, kehrte er 2016 zu Scholz & Friends als CEO des Schweizer Offices zurück. Unter seiner Führung gelangen die Repositionierung der Agentur und wichtige Mandatsgewinne in den Branchen Medien, Retail, Telekommunikation, Automotive, FMCG und öffentliche Auftraggeber.

Frank-Michael Schmidt, CEO der Scholz & Friends Family und Präsident des Verwaltungsrats sagt laut Mitteilung: «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Mathias als neuem CEO sowie mit dem neu aufgestellten Führungsteam. Mathias ist eine exzellente Führungspersönlichkeit, die Kompetenz, Kundenverständnis und kulturelle Qualitäten miteinander vereint. Zugleich begrüsse ich Tobias ganz herzlich im Verwaltungsrat von Scholz & Friends Schweiz. Unter seiner Führung hat sich unsere Zürcher Agentur auf allen Ebenen positiv entwickelt. Tobias ist es gelungen, kluge Köpfe, Kompetenzen und Kunden zu addieren und die Agentur optimal für die Herausforderungen der Zukunft aufzustellen.»

Geschäftsleitung der Scholz & Friends Schweiz wird erweitert

Die Nachfolge von Mathias Rösch tritt am 1. Juli Ella Papadakis als Client Service Director und Mitglied der Geschäftsleitung von Scholz & Friends Schweiz an. Ella kommt von Wirz Communications. Dort hat sie als Group Account Director seit Pitch-Gewinn im April 2020 das Mandat der Migros inklusive der gesamten Markenführung der Migros – einer der schweizweit bedeutendsten Etats – betreut.

Ebenfalls neu in die Geschäftsleitung berufen wird David Fischer, Creative Director von Scholz & Friends Schweiz. Der mehrfach international ausgezeichnete Kreative war bereits von 2003 - 2013 in der Agenturgruppe tätig und kam 2018 nach Stationen bei Publicis und Leo Burnett zurück zu Scholz & Friends Zürich. Er leitet seitdem gemeinsam mit Christian Vosshagen die Kreation der Zürcher Friends und prägte so massgeblich die erfolgreiche Entwicklung der Agentur mit.

Mit Mathias Rösch, Christian Vosshagen, Ella Papadakis und David Fischer ist das neue Geschäftsleitungs-Quartett komplett und optimal für die Herausforderungen von heute und der Zukunft aufgestellt. (pd/mj)