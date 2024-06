Branders: Das Geheimnis des gesunden langen Lebens

Publiziert am 20.06.2024

Die fünfte Ausgabe des Sanitas Health Forecast trägt den Titel «Das Geheimnis des gesunden langen Lebens» und widmet sich dieser und weiteren Fragen in vier Kapiteln zu den Themen: Erneuere deinen Lebensstil, verstehe deine Organe, überwinde deine Angst und nutze deine Hormone. Auf über 400 Seiten erfahren Leserinnen und Leser Neues zum Geheimnis des «Good Aging», lernen mehr über ihren Körper sowie ihre Ängste und treffen interessante Persönlichkeiten. So erklärt der renommierte Altersforscher Nir Barzilai, wie wir den Alterungsprozess unserer Organe verlangsamen können. Und Signora Rosina, eine hundertjährige Tessinerin, gewährt Einblicke in ihren Alltag und verrät, was unabhängig vom Alter wirklich zählt im Leben.

Als Gesundheitspartnerin möchte Sanitas verstehen, was Schweizerinnen und Schweizer rund um ihre Gesundheit bewegt, und fasst diese Einblicke jedes Jahr in einem vielseitigen Buch über die Gesundheit der Zukunft zusammen, wie es in einer Mitteilung heisst. Parallel liefert die «Sanitas Health Forecast 2024»-Studie Informationen und Fakten über die Meinungen und die Verhaltensweisen der Schweizer Bevölkerung zu den im Buch behandelten Themen. Diese Nähe zum Leben ist für Kaspar Trachsel, Leiter Marketing & Vertrieb bei Sanitas, essenziell: «Wie Sanitas ist auch der Health Forecast nahe am Leben und damit zu einem wichtigen Bestandteil unserer Positionierung als kompetente und innovative Gesundheitspartnerin geworden.»

Unter der Leitung des Zürcher Creative Studios Branders hat eine unabhängige Redaktion von rund 30 Journalistinnen und Journalisten recherchiert, Fachleute befragt, Trends evaluiert, Studiendaten analysiert, mit betroffenen Menschen gesprochen und neue Wege für die Wissensvermittlung zur Gesundheit beschritten. Mit inspirierenden Kunst- und Bildstrecken eröffnet das Buch zudem neue Perspektiven auf die behandelten Inhalte. Für das Buchcover und die Kapitelauftakte verantwortlich zeichnet die portugiesische Kunstschaffende Matilde Travassos, die mithilfe der Fotografie stets auch die tieferen Wahrheiten der menschlichen Erfahrung erforscht.

Als weitere Inspirationsquellen finden sich an zahlreichen Stellen im Buch Tipps und Links. Letztere führen Leserinnen und Leser entweder zum «Sanitas Health Forecast»-Podcast, in dem sich Frank Baumann mit interessanten Gästen unterhält, oder zu Videobeiträgen, die einzelne Artikel vertiefen oder zusätzliche Einblicke in die Geschichten der im Buch porträtierten Persönlichkeiten vermitteln.

Angelehnt an das Titelbild der Publikation, hält die Werbekampagne für den Sanitas Health Forecast den über die vergangenen Jahre aufgebauten Wiedererkennungswert aufrecht. Die Kampagne fokussiert darauf, mit Fragen zu den in den vier Kapiteln behandelten Themen sowie dem Buchtitel «Das Geheimnis des gesunden langen Lebens» Neugierde zu wecken und die Zielgruppen zum Nachdenken über die eigene Gesundheit der Zukunft anzuregen. Die Kampagne kombiniert (D)OOH-Medien im Umfeld von Kiosken und Buchhandlungen mit digitaler und Social-Media-Werbung.

Der Sanitas Health Forecast erscheint jährlich im Wörterseh-Verlag; er ist für 24.90 Franken im Buchhandel und für 22 Franken am Kiosk erhältlich oder kann online auf woerterseh.ch bestellt werden. (pd/cbe)