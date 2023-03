Das Netzwerk Xing löst sein Office in Zürich als Teil der strategischen Neuausrichtung komplett auf, wie die Hamburger Morgenpost am Dienstag berichtete. Sieben Mitarbeitende seien von den Kündigungen betroffen.

Insgesamt hat Xing laut der Zeitung 68 Stellen wegen des Strategiewechsels gestrichen: 46 in Hamburg und 22 an anderen Standorten, unter anderem in Zürich. Die Kundinnen und Kunden der Zürcher Standorts werden künftig von Angestellten in Österreich und Deutschland bedient. (pd/yk)