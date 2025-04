Agentur am Flughafen: Das Rote Kreuz verschickt Luftpost

Publiziert am 14.04.2025

Für das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) hat die Agentur am Flughafen eine Fundraising-Kampagne kreiert, teilt sie am Montag mit. Diese trägt den Titel «Wo jede Sekunde zählt». Der Spendenbrief orientiert sich formal am Look eines internationalen Luftpostbriefs. Die zentrale Botschaft: «Während Sie noch lesen, ist das SRK bereits im Einsatz». Die Kampagne erreicht Haushalte in sechsstelliger Höhe.

«Für das SRK ist der physische Spendenbrief nach wie vor unverzichtbar – er schafft Vertrauen und ermöglicht unabhängige Hilfe, gerade dort, wo digitale Kanäle an ihre Grenzen stossen. Die Zusammenarbeit mit der Agentur am Flughafen zeigt, wie präzise Direktkommunikation auch in gesättigten Märkten wirkt», wird Oliver Bader, Fachbereichsleiter Basisgönner beim SRK, zitiert. (pd/spo)