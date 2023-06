Die diesjährigen Gewinner des German Brand Award, einem der wichtigsten deutschen Markenpreise, stehen fest. Mit dem Preis werden Unternehmen, Agenturen, Dienstleister und Marketeers aus allen Branchen, aber auch nicht nichtkommerzielle und staatliche Organisationen gewürdigt, die durch eine vorbildliche Markenführung, nachhaltige Kampagnen und aussergewöhnliche Marketingprojekte aus dem Wettbewerb herausragen.

Der German Brand Award ist in zwei Disziplinen unterteilt: In der Disziplin «Excellent Brands» werden die besten Produkt- und Unternehmensmarken innerhalb einer Branche prämiert. In der Disziplin «Excellence in Brand Strategy and Creation» erhalten die Besten in den einzelnen Fachdisziplinen eine Auszeichnung.

In der folgenden Tabelle sind alle Schweizer Agenturen aufgelistet, die am German Brand Award 2023 eine Auszeichnung gewonnen haben (Klicken zum Vergrössern):

Nicht auf der Schweizer Liste sind die Projekte von Foundry (Berlin, New York, Zürich). Die Agentur gewann zwei «Special Mention» und eine Auszeichnung «Winner» für drei Projekte der Privatbank Alpian. Eine weitere «Winner»-Auszeichnung gab es für ««Axpo – The Flow of Energy».

Informationen zu allen weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern des German Brand Award 2023 finden Sie hier. (pd/cbe)