Publiziert am 13.06.2024

Die diesjährigen Gewinner des German Brand Award, einem der wichtigsten deutschen Markenpreise, stehen fest. Mit dem Preis werden Unternehmen, Agenturen, Dienstleister und Marketeers aus allen Branchen, aber auch nicht nichtkommerzielle und staatliche Organisationen gewürdigt, die durch eine vorbildliche Markenführung, nachhaltige Kampagnen und aussergewöhnliche Marketingprojekte aus dem Wettbewerb herausragen.

Der German Brand Award ist in zwei Disziplinen unterteilt: In der Disziplin «Excellent Brands» werden die besten Produkt- und Unternehmensmarken innerhalb einer Branche prämiert. In der Disziplin «Excellence in Brand Strategy and Creation» erhalten die Besten in den einzelnen Fachdisziplinen eine Auszeichnung.

Diese Schweizer Arbeiten haben laut einer Auflistung des Rats für Formgebung am German Brand Award 2024 eine Auszeichnung gewonnen:

Rembrand gewinnt einen «Best of Best»-Award für die Food-Upcycling-Marke Brewbee der Brauerei Locher, dies in der Kategorie «Sustainable Brand of the Year». Ebenso gewinnt Rembrand für die gleiche Arbeit Gold in der Kategorie «Fast Moving Consumer Goods».





gewinnt einen «Best of Best»-Award für die Food-Upcycling-Marke Brewbee der Brauerei Locher, dies in der Kategorie «Sustainable Brand of the Year». Ebenso gewinnt Rembrand für die gleiche Arbeit Gold in der Kategorie «Fast Moving Consumer Goods». Gold geht auch an die Branders Group für den Sanitas Health Forecast 2023, dies in der Kategorie «Brand Communication – Print».





für den Sanitas Health Forecast 2023, dies in der Kategorie «Brand Communication – Print». Teil.ch gewinnt Gold in der Kategorie «Tourism & Gastronomy» für die neue Marketingstrategie der Walliser Gemeinde Grächen St. Niklaus.





gewinnt Gold in der Kategorie «Tourism & Gastronomy» für die neue Marketingstrategie der Walliser Gemeinde Grächen St. Niklaus. Und nochmals Gold geht an Coca-Cola HBC Schweiz für «Coca-Cola Xmas Roadshows für Retail», dies in der Kategorie «Brand Communication – Point of Sale».





für «Coca-Cola Xmas Roadshows für Retail», dies in der Kategorie «Brand Communication – Point of Sale». Eine Special-Mention-Auszeichnung sowie wie eine Winner-Ehrung erhält Distylerie für Eatrenalin, dies in den Kategorien «Brand Experience of the Year» und «Brand Communication – Brand Events».





für Eatrenalin, dies in den Kategorien «Brand Experience of the Year» und «Brand Communication – Brand Events». Ebenfalls eine Special-Mention- und eine Winner-Auszeichnung geht an TBS Marken Partner für die Arbeit «Stadt Zürich – Einheit in Vielfalt». Die Preise gab es in den Kategorien «Corporate Brand of the Year» und «Non-Governmental Organizations & Public Affairs».





für die Arbeit «Stadt Zürich – Einheit in Vielfalt». Die Preise gab es in den Kategorien «Corporate Brand of the Year» und «Non-Governmental Organizations & Public Affairs». Und nochmals Special Mention und Winner gehen an Felix Partner Design für «AFC und AFC Akademie. Natur und Mensch im Mittelpunkt» in den Kategorien «Corporate Brand of the Year» und «Building & Elements».





für «AFC und AFC Akademie. Natur und Mensch im Mittelpunkt» in den Kategorien «Corporate Brand of the Year» und «Building & Elements». Modulator gewinnt eine Winner-Ehrung für das Zentrum für Bewegung in der Kategorie «Brand Communication – 360° Campaign».





gewinnt eine Winner-Ehrung für das Zentrum für Bewegung in der Kategorie «Brand Communication – 360° Campaign». Seven Sundays Group gewinnt einen Winner-Award für Seven Sundays in der Kategorie «Interior & Living».





in der Kategorie «Interior & Living». Winner auch für Hanns Schmid Publishers für eine Arbeit für Modena Paintings in der Kategorie «Brand Communication – Print».





für eine Arbeit für Modena Paintings in der Kategorie «Brand Communication – Print». Farner Consulting gewinnt eine Winner-Auszeichnung in der Kategorie «Education & Research» für das MAZ – Institut für Journalismus und Kommunikation.





gewinnt eine Winner-Auszeichnung in der Kategorie «Education & Research» für das MAZ – Institut für Journalismus und Kommunikation. Eine Winner-Auszeichnung holt sich auch Bellprat Partner für Salina Helvetica in der Kategorie «Brand Communication – Fairs & Exhibitions».





für Salina Helvetica in der Kategorie «Brand Communication – Fairs & Exhibitions». Eine Winner-Auszeichnung geht auch an Martin et Karczinski Zürich für den neuen Markenauftritt der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB), dies in der Kategorie « Banking and Financial Services ».

Die Agentur Foundry Zürich und Berlin sichert sich zwei Winner-Auszeichnungen, einmal für die UNHCR-Kampagne «Solidarität für Flüchtlinge» in der Kategorie «Brand Communication – Ambient Media and Outdoor Advertising» und einmal für den mittlerweile bereits wieder eingestellten Schweizer Restaurant-Lieferdienst FoodNow in der Kategorie «Brand Communication – 360° Campaign».



Informationen zu allen weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern des German Brand Award 2024 finden Sie hier. (cbe)