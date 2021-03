Erdmannpeisker: Das Vertrauen als Wert besetzen

Groupe Grisoni geniesst bei ihren Kunden ein ausserordentlich hohes Vertrauen, heisst es in einer Mitteilung von Erdmannpeisker. Im Positionierungsprozess sei schnell klar geworden, dass dieser klassische Wert gerade in der Baubranche auch in Zukunft eine hohe Relevanz haben werde. «In einer Zeit unsicherer Informationen und rasanten technischen und ökologischen Veränderungen ist für Auftraggeber und Bauunternehmen das Vertrauen in ihr Angebot und die Zusammenarbeit überlebenswichtig», schreibt die Agentur. Zwar würden auch die Konkurrenten über Vertrauen reden, aber keiner besetze diesen Wert mit einer prägnanten und konsistenten Kommunikation. Groupe Grisoni will nun voll auf diesen Wert setzen und ihn als Türöffner für neue Kunden besetzen, heisst es weiter.

Der neue Claim: «Groupe Grisoni – en toute confiance» spiele bewusst mit einer Doppeldeutigkeit und kann deutsch mit «Groupe Grisoni – in vollem Vertrauen», aber auch «voller Selbstvertrauen» übersetzt werden.

Ein starker Auftritt auf der Baustelle

In der Baubranche ist die Visibilität auf der Strasse mindestens so wichtig, wie die Kommunikation. Insofern basiert der neue Auftritt von Groupe Grisoni einerseits auf einem prägnanten Corporate Design und andererseits auf einer positionierenden Kommunikation.

Für den starken Auftritt auf der Strasse und den Baustellen wurde Hellblau als neue Designfarbe definiert. Die Farbe garantiert dem Unternehmen laut Mitteilung eine Alleinstellung, wirkt positiv und frisch. Bauzäune, Container und Fahrzeugpark kommunizieren zusätzlich zur Farbe auch mit grossflächigen Statements, die für Aufmerksamkeit sorgen.

Eine überraschende Bildwelt

Für die Kommunikation wurde ein Key Visual entwickelt, welches den Menschen in den Fokus stellt. So steht in grossen, stimmungsvollen Baustellenbilder ein übergrosser «Iconman» als Eyecatcher und Bezugsperson. Die bekannten, mächtigen Baustellenbilder von Michel Jaussi werden so eigenständig und aufmerksamkeitsstark.

Mit der neuen Bildwelt und dem frischen Corporate Design wurde die komplette Geschäftsausstattung, alle Printmedien, der Social-Media-Auftritt sowie der Newsletter «Ancrage» neu konzipiert und gestaltet.

Zudem wurde gemeinsam mit der Digitalagentur Troisdeuxun aus Morges der neue Webauftritt groupe-grisoni.ch realisiert.

Für die Rekrutierung von Mitarbeitern wurden acht kurze Portraitfilme erstellt, in welchen Grisoni-Mitarbeiter zu Wort kommen.



Verantwortlich bei der Groupe Grisoni: Patrick Merlotti (CFO, Marketing), Valérie Regidor (Kommunikationsverantwortliche); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Director), Selina Helbling, Marcel Mägerle (Beratung), Patrick Fawer, Jenny Ziörjen (Art Direction), Patric Siegfried (Design), Daniel Lüthi, Éditions du Bourg (Text), Laura Fässler (Film), Fredy Geisser, Crosswalk (Strategie und Positionierung), Michel Jaussi (Fotografie Keyvisual), Patrick Salonen (Bildbearbeitung Keyvisual), Felix Schregenberger (Bildbearbeitung Bildwelt), Matthieu de Morsier, troisdeuxun (Agence digitale), Norbert Kathriner (Beratung digital). (pd/cbe)