Globus: Das Warenhaus am Bellevue ist gerettet

Wegen einer Totalsanierung der Liegenschaft muss Globus den Standort am Bellevue Ende 2022 räumen (persoenlich.com berichtete). Wie es danach weitergehen würde, war bisher nicht klar. Nun steht fest: nach dem Umbau darf die Warenhauskette in das Gebäude wieder einziehen, wie der Tages-Anzeiger berichtet.

Bis der Umbau abgeschlossen ist, wird die Filiale in der Umgebung an der Seefeldstrasse 9 präsent sein – allerdings nur mit einer Feinkostabteilung. An den Sechseläutenplatz zieht Globus voraussichtlich Ende 2024 zurück. (mj)