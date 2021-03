Dieses Jahr feiert Oswald ein rundes Jubiläum. Seit bereits 70 Jahren steht der Gewürz- und Bouillon-Spezialist für die Schweizer Kunst des Kochens, heisst es in einer Mitteilung. Ein Jubiläum, das mit einem exklusiven Geschenk an die Kunden gefeiert werde: der Lancierung der Produktelinie «1951». Dies sei eine Referenz an die Anfänge des Unternehmens und seiner Leidenschaft für exquisite Zutaten und Aromen, der die Mitarbeiter von Oswald auch nach 70 Jahren noch täglich nachgehen.

Damit das Jubiläum wie auch die Lancierung gebührend gefeiert werden können, hat der Kommunikations-Spezialist Inhalt und Form einen Auftritt entwickelt, der den traditionellen und handgemachten Herstellungsprozess der neuen Produktelinie unterstreicht, heisst es weiter. In verschiedenen Onlinevideos, Produkteflyern und Sondermagazinen, bis hin zum POS, werde der von Meisterhand kreierte Genuss zelebriert, der aus den «1951»-Produkten etwas ganz Besonderes mache.



Aber auch auf den restlichen Werbemitteln wird das Jubiläum laut Communiqué gefeiert: Und zwar in Form eines Logos, das speziell für das Jubeljahr designed wurde und das während des ganzen Jahres alle Werbemittel von Oswald zieren wird.



Verantwortlich bei Oswald: Christophe Schmidt (Geschäftsführer), Riccardo Dillier (Leiter Marketing), Manuela Urban (Communication Manager), Lavinia Stecconi (Senior Brand Managerin), Katia Lozano (Senior Brand Managerin), Sibylle Hasenberger (Brand Managerin), Selin Naumov (Junior Communications Managerin); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), Vasco Bickel (Senior Art Director), Mato Bilic (Motion Designer), Govinda Schmidt (Graphic Designer), Yannick Lippuner (Junior Copywriter), Adriana Sigg (Poylgraph), Manuela Marty (Head of Consulting), Doelkar Monkhar (Project Manager). (pd/cbe)