Ringier: David Meier neuer Head Mergers & Acquisitions

David Meier ist neuer Head M&A von Ringier. In dieser Funktion verantwortet er seit Anfang Monat den gruppenweiten Bereich «Mergers & Acquisitions» und unterstützt das Unternehmen in seiner strategischen Entwicklung in insgesamt 18 Ländern, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 39-Jährige folgt auf Jessica List, die als Chief Corporate Officer zur neugegründeten Swiss Marketplace Group wechselt.

Als neuer Head M&A ist David Meier Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Ringier AG und berichtet an Group CFO Annabella Bassler. Er war die letzten sieben Jahre im M&A der Coop-Gruppe tätig, wo er unter anderem deren Eintritt in den österreichischen und spanischen Foodservice-Markt mitverantwortete. Davor war er bei der Investmentbank Leonardo & Co. und beriet dort sowohl Käufer- als auch Verkäuferseite in M&A Transaktionen. Meier hat einen Master in Business und Economics mit Vertiefung in den Bereichen Finance, Controlling und Banking.

«Mit David Meier konnten wir einen ausgewiesenen Experten im Bereich M&A gewinnen», wird Annabella Bassler, Chief Financial Officer von Ringier, in einer Mitteilung zitiert. «Seine Erfahrung und Fähigkeiten passen hervorragend für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Ich freue mich sehr auf unsere weitere Zusammenarbeit und wünsche ihm weiterhin einen guten Start bei uns.»

Jessica List, ehemals Head M&A & Strategic Projects bei Ringier, wechselt zur neugeschaffenen Swiss Marketplace Group, dem Joint Venture von TX Group, Ringier, Mobiliar und General Atlantic. Als Chief Corporate Officer verantwortet sie ab März 2022 als Mitglied der Geschäftsleitung neben der Integration des Unternehmens auch dessen Rechts- und Kommunikationsabteilung sowie die Corporate Governance.

«Ich bedanke mich auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsleitung herzlich bei Jessica für ihren Einsatz für Ringier während der letzten zehn Jahre», so Annabella Bassler weiter. «Sie hat während dieser Zeit viel bewegt und den Bereich M&A erfolgreich geführt. Ich behalte unsere Zusammenarbeit in allerbester Erinnerung und wünsche ihr für ihre neue Herausforderung viel Freude und Erfolg.»

Gilles Despas, CEO der Swiss Marketplace Group, sagt zu dieser Ernennung laut einer Mitteilung der Gruppe: «Jessica ist eine Führungspersönlichkeit, die über ein breites Spektrum an Erfahrung in der Leitung konzernweiter, strategischer Projekte verfügt. In Kombination mit ihrer Erfolgsbilanz bei der Leitung grosser, komplexer und strategischen Projekte im Medien- und Rubrikengeschäft sowie ihrem Hintergrund im Finanzbereich, ist sie die perfekte Besetzung für diese Position. Die Ernennung ermöglicht es mir, mich noch besser auf die Leitung des neu gegründeten Unternehmens und die Gesamtstrategie der SMG Swiss Marketplace Group zu konzentrieren.» (pd/mj)