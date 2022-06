Studio Thom Pfister: Der Affe neu interpretiert

Die Burgerliche Ersparniskasse Bern, die älteste Bank auf dem Platz und im Kanton Bern, ist bis heute die Spar- und Hypothekenbank für Bernburgerinnen und Bernburger. Um die Gründer von 1820 zu würdigen, setzt sich die Burgerliche Ersparniskasse Bern im Rahmen verschiedener Projekte regelmässig mit den Zünften auseinander. So wurde das 700-Jahr-Jubiläum der Zunftgesellschaft zum Affen zum Anlass genommen, Berner Kunstschaffende einzuladen, sich in ihren Werken mit dem Thema des Affen und Bern auseinanderzusetzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Konzept Kunstschaffende einzuladen und das Motto «Die Affen von Bern» stammt von Studio Thom Pfister.

Der Affe polarisiert in vielerlei Hinsicht. Vieles ist also möglich, wenn Kunstschaffende zum Jubiläum der Zunftgesellschaft zum Affen von der Burgerlichen Ersparniskasse Bern eingeladen werden, sich mit dem Thema «Die Affen von Bern» auseinan­derzusetzen. Ist es gar ein zu kühnes Kunstprojekt, wenn Kreative das Thema frei interpretieren und inszenieren können?

Die entstandenen Arbeiten zeigen umsichtige thematische Auseinandersetzungen. Etwa wenn die Helvetia auf dem Giebel des Bundeshauses sinnigerweise zur Homininae Helvetica (Homininae, bez. Unterfamilie der Menschenaffen) wird. Oder wenn Kunstschaffende anhand der Dioramen im Naturhistorischen Museum recherchieren und daraus spannungs­volle Interpretationen zur Rolle des Affen in der Hauptstadt entstehen.

Die Ausstellung fand am 12. Mai 2022 in Kornhausforum Bern statt. Die Werke der 18 Künstlerinnen und Künstler sind auf der Website des digitalen Geschäftsberichtes 2021 publiziert. Das Kunstmagazin kann man am Schalter der Burgerlichen Ersparniskasse Bern beziehen.

Verantwortlich bei Burgerliche Ersparniskasse Bern: Roland Moser (Geschäftsleitung), Hanspeter Sinzig (Stv. Geschäftsleitung); verantwortliche Agentur, Studio Thom Pfister: Thom Pfister (Creative Director, Idee/Konzept, Kurator der Ausstellung), Ursula Rytz (Beratung), Roland Zenger (Art Director), Daniel Hackiewicz (Graphic Design), Kim Wüthrich (Graphic Design), Juli Martinelli (Graphic Design). (pd/mj)