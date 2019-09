Fall Michael Lauber: Der Bundesanwalt heuert PR-Agentur an

Bundesanwalt Michael Lauber nimmt die Dienste einer Kommunikationsagentur in Anspruch, um das Szenario seiner Abwahl abzuwenden. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte in der «NZZ am Sonntag» entsprechende Informationen. Die Agentur unterstütze Lauber persönlich, «insbesondere mit der externen Beobachtung der Resonanz zu seiner Person und einer Einschätzung der diesbezüglichen Lage». Die Sprecherin betonte allerdings, dass Lauber die Kosten für diese Dienstleistung privat übernehme.

Bei der Agentur handle es sich um «ein bekanntes Zürcher Unternehmen für Kommunikationsberatung», so die «NZZ am Sonntag», ohne aber den Namen der Agentur anzugeben. (pd/sda/eh)