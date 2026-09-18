Publiziert am 18.09.2026

Freundliche Grüsse hat für die VBZ einen neuen Kampagnenfilm realisiert, wie die Zürcher Agentur mitteilt. Der Kurzfilm mit dem Titel «Mit dem Tram zur Arbeit» soll Aufmerksamkeit für Berufe im öffentlichen Verkehr der Stadt Zürich schaffen. Der Kurzfilm ist Teil der Kampagne «Züri Love», in der Mitarbeitende ihr persönliches Zürich zeigen (persoenlich.com berichtete).

Der Film begleitet den Protagonisten Saverio auf seinem täglichen Arbeitsweg. Die Handlung beginnt am frühen Morgen bei ihm zuhause. In Schlieren steigt er in die Tramlinie 2. Während die Stadt erwacht, kommentiert er seine Gedanken im Off. An der Kalkbreite nimmt der Film eine Wendung: Saverio betritt das Tramdepot – und nimmt statt als Fahrgast in der Fahrerkabine Platz. Aus dem Passagier wird so der Chauffeur. Das Video wird über VBZ-eigene Websites und verschiedene Owned Channels veröffentlicht. (pd/spo)