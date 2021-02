In Form eines Management Buy Outs trennt sich die Grayling Schweiz AG vom Grayling Netzwerk und tritt ab sofort unter dem Namen Your PR AG im Schweizer Markt auf. Birte Schnellen, bereits seit 2015 Geschäftsführerin des Schweizer Grayling Standorts, übernimmt gemäss Mitteilung das Unternehmen ab sofort als alleinige Inhaberin. Gemeinsam mit ihrem Team möchte sie mit der Neupositionierung und Umbenennung in Your PR noch stärker auf Brand Communications setzen und den Fokus – wie der Name schon sagt – klar auf die Bedürfnisse der Kunden legen.

Das Team bleibe dasselbe und sei hochmotiviert, bestehende sowie neue Kunden und deren Brands weiterhin mit viel Herzblut zu betreuen und ins beste Licht zu rücken, heisst es weiter. «Your PR zeichnet sich durch kreative Ideen, ein engmaschiges Netzwerk an Dienstleistern in allen branchenrelevanten Bereichen sowie eine stets unkomplizierte Zusammenarbeit aus», wird Birte Schnellen in der Mitteilung zitiert. Die Kunden erwarte ein 360° Kommunikations-Rundumservice. Das umfassende und massgeschneiderte Angebot reicht vom Konzept bis zur Umsetzung, von der Medienmitteilung über den PR Event bis zum Influencermarketing oder der Social Media Betreuung. (pd/lom)