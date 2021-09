Stämpfli: Der neue Marktauftritt ist da

222 Jahre: So lange ist das traditionsreiche Berner Unternehmen in den Händen der Familie Stämpfli. Bereits vor 422 Jahren gegründet, zählt es zu den zehn ältesten der Schweiz und wird aktuell in der sechsten Generation geführt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Durch den anhaltenden Erneuerungsdrang konnten wir uns von einer Druckerei zu einem Haus mit über 310 Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten entwickeln und trotz gesättigtem Markt bestehen», wird Geschäftsführer Daniel Sinn zitiert. «Unsere Marke steht für ausgezeichnete Beratung in Branding, Kommunikation und Prozessgestaltung. Wir stehen für ganzheitliches, fokussiertes und umsetzungsstarkes Handeln, führende integrierte Kommunikationslösungen sowie für die Produktion und Vermarktung von analogen und digitalen Medien. Dabei stehen wir für höchste Dienstleistungsqualität ein», so Verwaltungsratspräsident Peter Stämpfli. Das breite Dienstleistungsangebot «unter einem Dach» mache Stämpfli Kommunikation im Schweizer Markt einzigartig.

Interdisziplinäre Teams erfinden sich neu

Stämpfli Kommunikation begleitet Unternehmen von der Entwicklung der Markenidentität bis über die Vermarktung und Distribution von analogen und digitalen Publikationen hinaus. So finden sich die Fachpersonen für alle Belange der Unternehmenskommunikation gleich hausintern: Markenstrategen für die Konzeption, Designer für die visuelle Gestaltung, Spezialisten für Webdesign oder das Fotografenteam für die neue Bildwelt.

«Genau diese interdisziplinären Teams zeichnen uns aus. Ein Gesamtpaket, das die überarbeitete Dachmarke akzentuierter sichtbar macht», so Karin Ingold, Leiterin Fachmedien und Mitglied der Geschäftsleitung.

Neuer Marken- und Marktauftritt

Im Jubiläumsjahr 2021 bleibt der Veränderungsdrang in der Stämpfli-Gruppe ungebremst. Mit einer Dachmarkenstrategie erhalten der Stämpfli Verlag und die Stämpfli AG einen neuen Auftritt. Die Stämpfli AG bleibt juristisch eine Aktiengesellschaft, tritt aber neu unter dem Brand Stämpfli Kommunikation auf, um das breite Angebot des Berner Kommunikationsunternehmens stärker nach aussen zu tragen.

Die Markenprofilschärfung erhält mit dem überarbeiteten Logo ein Gesicht: Aus der Wortmarke «Stämpfli» entstand neu ein prägnantes «S», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Dieses eigne sich für die digitale Anwendung und könne je nach Unternehmensbereich mit den Schriftzügen Stämpfli Kommunikation oder Stämpfli Verlag ergänzt werden. Aus dem überarbeiteten Markenauftritt entstanden zahlreiche Kommunikationsmittel, beispielsweise die komplett neue Website und die Imagebroschüre, welche die Unternehmenskultur verdeutlicht.

Kommunikation – Mensch zu Mensch

Der Claim «Kommunikation – Mensch zu Mensch» bleibt laut Communiqué unverändert und wird visuell stärker verkörpert, etwa mit einer persönlicheren, charakteristischeren Bildwelt. Der Leitsatz, der fest in der Firmenkultur verankert sei, ziehe sich durch den ganzen Brand – so auch in der neuen Imagebroschüre. Er widerspiegle ebenfalls die Arbeitsweise, die ausgehend vom Ansatz des Design Thinking den Menschen ins Zentrum stelle. «Denn sowohl Fachwissen als auch Emotionen werden von Mensch zu Mensch transportiert», so Rahel Grünig, Creative Director und stv. Leiterin Kommunikationsagentur bei Stämpfli. (pd/cbe)