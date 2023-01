Die sich rasch wandelnde Gesellschaft bedingt verstärktes soziales Engagement. Immer mehr Menschen in der Schweiz müssen in herausfordernden Situationen professionell begleitet, ermutigt und bestärkt werden. Dazu befähigen die praxisnahen, berufsbegleitenden und zukunftsweisenden Bildungsangebote der Schule für Sozialbegleitung., wie es in einer Mitteilung heisst.

Heads hat in enger Zusammenarbeit mit dem Leitungsteam die Identität der Schule geschärft. Grundlage dafür schuf das Heads Brand Profiling, welches die Wahrnehmung der Schule bei den aktiven und ehemaligen Studierenden, Praxisvertreterinnen, Mitarbeitenden und Vorstandsmitgliedern ermittelte.

Den Nutzen der berufsbegleitenden Bildungsangebote bringt die Schule nun mit dem neuen Claim auf einen einfachen und klaren Nenner: «Bewegte Leben gut begleiten».

Bei der Logoentwicklung reduzierte Heads den etwas sperrigen Namen der Schule auf das Kürzel SOZB. Das hochgestellte B im Logo betont dabei die Begleitung und gleichzeitig auch die Zugehörigkeit der eidg. anerkannten Berufe der Lehrgänge in der Tertiärstufe B im schweizerischen Bildungssystem. Neue Farben und eine eigenständige Bildsprache verleihen der Schule eine frische Optik. (pd/mj)