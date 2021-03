Grips: Der Standort Zürich wird ausgebaut

Die Produktions-Unit von CH Media ist auf die Konzeption und Produktion «von qualitativ hochwertigen Bewegtbild- und Audiocontent spezialisiert» und dezentral an den Standorten St. Gallen und Luzern tätig. Bereits im ersten Jahr ihres Bestehens führte die Co-Leitung mit Raul Steffer (Standort Luzern) und Marco Hess (Standort St. Gallen) die noch junge Unit «mit Wachstum und steigender Profitabilität zum Erfolg», heisst es in einer Mitteilung.

Nun wird Grips per 1. April 2021 organisatorisch und strukturell weiterentwickelt und um den Standort Zürich ausgebaut. Marco Hess übernimmt die Leitung, und Raul Steffer bringt sein Savoir-Faire neu als standortübergreifender leitender Produzent ein.



«Im Bereich Corporate-TV und Broadcast-Lösungen ist Kundennähe matchentscheidend», wird Pascal Scherrer, Leiter TV Regional CH Media, zitiert. «Wir sind mit unseren Regionalmedien so nahe am Kunden wie sonst niemand. Hier profitiert Grips von der TV-Infrastruktur an unseren fünf Standorten in Zürich, Bern, Aarau, St. Gallen und Luzern.»

Bei der Marktbearbeitung setzt Grips laut Mitteilung «noch gezielter» auf die drei Kernkompetenzen Studio- und Aussenproduktionen, Auftragsproduktion Video und Auftragsproduktion Audio. Im Bereich Audio erweitert Grips das Angebot um Podcast-Produktionen, die im Radiobereich von CH Media eine immer grössere Rolle spielen.

Im Bereich Studio- und Aussenproduktion nutzt Grips Synergien, die sich durch die Infrastruktur von CH Media Entertainment ergeben. Dadurch wird «eine einzigartige Marktpräsenz beinahe über die ganze Deutschschweiz» ermöglicht, heisst es weiter. Mit dem Umzug an den neuen Hauptsitz und Produktionsstandort von CH Media Entertainment in Oerlikon hätten Kunden die Möglichkeit, in modernsten Studios komplexeste Produktionen zu realisieren. (pd/cbe)