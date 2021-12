Offizielle Lehrmittel, die an der Volksschule eingesetzt werden, haben einen prägenden Einfluss auf Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen und haften oft jahrzehntelang in deren Erinnerung. Mit entsprechender Sorgfalt wird deshalb vorgegangen, wenn wichtige Lehrmittel überarbeitet oder völlig neu aufgesetzt werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Zuge einer periodischen Überarbeitung hat der Lehrmittelverlag Zürich (LMVZ) die Lehrmittelreihe «Deutsch» für Kindergarten und Primarschule von Grund auf aktualisiert und stufengerecht neu konzipiert. Für die ab Schuljahr 2022/2023 eingesetzten Unterrichtsmittel han Transformer ein «integriertes» Ankündigungs- und Informationspaket entwickelt und umgesetzt: Vom «umfassenden» Prospektmaterial über spezifische Inserate für die einzelnen Lernstufen bis hin zu plakativen Messe-Elementen samt Give-aways und animierten Videoclips für unterschiedliche Events.

Verantwortlich bei Transformer: Sandro Kümin (Kreation), Gaby Neyer, Felicia Lauper (Beratung), Yvonne Ineichen (Text); verantwortlich beim LMVZ: Katja Hafner (Teamleitung Marketing); Illustrationen, LMVZ; Produktion Messe-Elemente: Dreiplus GmbH. (pd/tim)