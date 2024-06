Publiziert am 12.06.2024

In Zürich, zwischen Josefwiese und Primetower, liegt die Einkaufs- und Gastro-Adresse Im Viadukt. In den ikonischen Bögen wird von Sushi über Velos bis hin zu Mode und Designermöbel so ziemlich alles angeboten, was das Shoppingherz höherschlagen lässt.

Um auch kommunikativ am Puls der Zeit zu bleiben, hat die Kreativagentur Mona und Mateo einen neuen Auftritt für Im Viadukt konzipiert. Grundlage für die Gestaltung ist die prägende Architektur des Ortes, wie es in einer Mitteilung heisst. So werden die Bögen grafisch interpretiert und dem zu bewerbenden Thema entsprechend immer wieder neu inszeniert. Im Zuge der Auffrischung wurde auch die Website von Mona und Mateo neu gedacht und umgesetzt.

«Ziel des neuen Auftritts ist die kommunikative Vereinheitlichung unserer Marke. Das vielfältige Angebot der Mieterinnen und Mieter von In Viadukt soll darunter stärker beworben und besser vermittelt werden. Mit Mona und Mateo haben wir für diese Aufgabe die richtige Agentur gefunden. Ihr kreativer Appetit und das vernetzte Denken macht uns genauso Spass wie die Zusammenarbeit im Tagesgeschäft», wird Caroline Zinsli, Centermanagerin Im Viadukt, zitiert.

Der Neuauftritt findet nebst der neuen Website auch auf Plakaten, Social Media und weiteren Massnahmen statt. (pd/cbe)