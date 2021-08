Swisscom/Wirz: Die digitale Zukunft jetzt

Digitale Innovationen entstehen in der Bildung und der Kultur gerade so viele wie noch nie, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. So entdeckt Tech-Junkie und Comedian Ozan Polat in den neuen Episoden von «Shift» Krypto-Kunstwerke, eine KI-Podcasterin oder Hologramm-Rap-Battles und trifft auf das immersive Klassenzimmer, Deepfakes und einen Robo-Klavierlehrer. Die Antworten sind dabei so facettenreich wie die Content-Formate selbst.

Ein Thema, drei Fragen, zahlreiche Umsetzungen

Aus einem Thema entstehen so nicht nur Videoepisoden, sondern auch Social-Media-Posts, interaktive Instagram-Stories mit Ozan und informative Artikel für das Swisscom Magazin. Damit nicht genug: Eine Episode besteht aus drei Teilfragen und wird zu mehreren kurzen Minifolgen, die eigens für Social Media mit verschiedenen Einstiegen im Feed konzipiert wurden. Neben dieser Weiterentwicklung der Content-Plattform setzt «Shift» weiterhin auf die unverkennbare Visual Identity, die typischen schnellen Cuts und kurzweiliges Storytelling mit klaren Take-aways für die User*innen.

Mit dieser Vielfalt an Content und Perspektiven unterstreicht «Shift» die zunehmende Bedeutung eines fortschrittlichen Netzes, das individuelle Bedürfnisse abdeckt und wesentlich zur Entwicklung unserer Lebensbereiche beiträgt.

«Shift» zu Bildung und Kultur ist auf der Landingpage sowie YouTube, Instagram, Facebook und Twitter zu sehen und zu lesen.

Verantwortlich bei Swisscom: Pascal Morgenthaler (Storytelling & Content Marketing), Karin Appenzeller (Social Media Manager), Olivier Stähli (Projektleiter Campaining); verantwortlich bei Wirz: Cosima Lang, Francesca Kleinstück, Pascal Kobluk (Storyline); Artur Faria, Luigi Vitiello, Lia Bellini, Beatriz Machado (Kreation); Fabienne Belci, Eva Bachmann (Beratung); Thomas Peller, Angelo Mabellini, Rahel Signer (Medienrealisation); Erasmo Palomba, Magdalena Zbiec (Agency Producing); Get Some Popcorn GmbH (Filmproduktion): Dominik Bauer (Regie); Raphael Fischler (Kamera/Schnitt), Deborah Rhyner (1.AC/Schnitt), Christian Jäggi (Licht), Désirée Wismer (Produktion). Jingle Jungle (Tonstudio): Federico Bettini (Musik). (pd/lol)