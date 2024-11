Marty-Trezzini: Die Energie des Exils in 60 Sekunden

Publiziert am 18.11.2024

Das Exil gehört zu einer der prägendsten Musikclubs der Region, heisst es in einer Mitteilung. Und das seit 15 Jahren. Als Hommage an alle ekstatischen, bunten, verbindenden Erlebnisse im Exil hat Marty-Trezzini einen Jubiläumsfilm kreiert, der diese Atmosphäre festhält – von der Konzeption bis zur Produktion.

Im Mittelpunkt des 60-sekündigen Films steht dabei die Frage: Wie fühlt sich das Exil an? Daraus entsteht ein visuell-poetisches Dankeschön an all die Kunstschaffenden und Gäste. Zu sehen sind der Film und Cut-downs auf allen digitalen Kommunikationskanälen des Clubs. (pd/spo)