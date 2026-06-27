DS Studio: Schärer frischt die Marke FDP auf

Publiziert am 27.06.2026

Die FDP hat an ihrer Delegiertenversammlung vom Samstag in Solothurn ihre Wahlkampfplattform für die National- und Ständeratswahlen vom 24. Oktober 2027 vorgestellt.

Unter dem Slogan «Für alle, die den Wecker stellen» rücke die Partei jene Menschen ins Zentrum, die mit ihrem Engagement zum Funktionieren des Landes beitragen, heisst es in der Mitteilung der Agentur. Vom Image, elitär zu sein, wolle die FDP wegkommen, berichtet die Nachrichtenagentur Keystone-SDA von der Versammlung.

Zum Image-Wechsel gehört ein überarbeiteter Markenauftritt: Wie Keystone-SDA von der Versammlung berichtet, wechselt die FDP auf eine besser lesbare Schrift, ersetzt ihr bisheriges dunkles Blau durch ein helleres Cyan und streicht den Zusatz «die Liberalen».



Zentrales Motiv ist ein Wecker – auf der Bühne in der Solothurner Rythalle stand laut Keystone-SDA ein überdimensionales Exemplar. «Wir wollen die Partei derjenigen sein, die das Land jeden Tag zum Funktionieren bringen», wird Müller in einer Mitteilung zitiert.



Die Sujets der Kampagne greifen gemäss der Mitteilung politische Themen in Alltagssprache auf, etwa mit Slogans wie «Die Partei der AHV-Loch-Stopfer» oder «Für alle, die aus Ideen Löhne machen».

Entwickelt wurde die Kampagne nach Angaben der Agentur gemeinsam mit Wahlkampfleiter und Ständerat Damian Müller sowie dem Generalsekretariat unter Jonas Projer.

Zum Auftakt zeigt die FDP zudem den Wahlfilm «La Suisse se réveille», der laut Mitteilung noch dieses Jahr in Openair-Kinos und auf digitalen Kanälen läuft. (pd/nil)