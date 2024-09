Weleda

Yvonne Samaritani wird Kommunikationschefin

Die 40-Jährige hat am Montag die Verantwortung für den Bereich Group Corporate Communications übernommen. Sie tritt damit die Nachfolge von Christoph Möldner an, der seit 1. September die neu gegründete Weleda School of Nature leitet.