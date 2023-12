Im Zuge der neuen Namensgebung und des Redesigns des ehemaligen OVWBs zum heutigen Viv wurde auch ein Imagefilm erstellt. «Einfach das Leben zeigen», so Markus Fisch, Geschäftsführer von Viv, war die Anforderung. Die Agentur Koch wurde mit der Gesamtumsetzung – vom Drehbuch über die Aufnahmen bis hin zur Postproduction – beauftragt, heisst es in der Mitteilung.

Viv ist die Organisation für Menschen mit Hirnverletzungen und/oder Beeinträchtigungen. Ziel sei es, diesen Menschen ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und einer geregelten Aufgabe nachgehen zu können.

Im Film werden die verschiedenen Aufgabenbereiche von Viv in passenden Aufnahmen gezeigt. Im Mittelpunkt sei der Mensch, heisst es. Denn bei Viv drehe sich alles um ihn – als Klientin oder Klient und auch als Teammitglied.

«Wir wollen mit diesen Filmsequenzen einen kurzen, echten Einblick in unsere Organisation an den verschiedenen Standorten geben. Und das wurde perfekt umgesetzt. Mit dem richtigen Gespür für die Situation», so Markus Fisch abschliessend.

Verantwortlich bei Viv: Markus Fisch (Geschäftsführer), Nadine Eicher (Assistentin des Geschäftsführers). Verantwortlich bei Agentur Koch: Sandro Kradolfer (Gesamtleitung, Kamera und Postproduktion), Yvonne Haberstroh (Kameraassistent, Postproduktion). (pd/wid)