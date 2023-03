Die Individualität und Vielfalt der menschlichen Haut sei die Grundlage für den neuen Markenauftritt der Dermatologie Klinik Zürich, wie es in der Mitteilung lautet. Für die Neupositionierung der Klinik entwickelte Jung von Matt Brand Identity das Markenversprechen: «Rethinking skin – Gesunde und schöne Haut mit nachhaltiger Wirkung». Dieses Versprechen bringt den Anspruch des Hautkompetenzzentrums mit fundierter medizinischer und ästhetischer Expertise Patientinnen und Patienten eine auf ihren Hauttyp individuell abgestimmte Behandlung zu geben, die nachhaltig wirksam ist.



Der neue Markenauftritt findet seine Umsetzung in diversen Elementen wie Gutscheinen, Visitenkarten und Briefschaften sowie in der neu lancierten Website, die von Jung von Matt Tech entwickelt wurde. Die neuen Unternehmensfarben bestimmen die Markenidentität, wie es weiter heisst. Hauttöne kontrastieren mit einem medizinischen Hellblau und vereinen so die Aspekte der medizinischen und ästhetischen Behandlung. Die Betonung der natürlichen Haut und die visuelle Darstellung des natürlichen Lichteinfalls verstärken den emotionalen Eindruck. Die geometrische Interpretation der Hautstruktur verstärkt zudem die Visualisierung des dermatologischen Aspekts. Das modernisierte Logo unterstreicht die Wiedererkennbarkeit der Marke der Dermatologie Klinik Zürich.



Verantwortlich bei Dermatologie Klinik Zürich: Stephan M. Michel (CEO/CFO), Sandra Béchir-Diolaiuti (Chief Operating Officer), Dr. med. Piotr J.Michel-Dziunycz (Chief Medical Officer); verantwortlich bei Jung von Matt Brand Identity: Christina Widmann (Creative Direction), Hannah Andersen (Design), Diana Geissel (Bera- tung), Dr. Thomas Deigendesch (Strategie); verantwortlich bei Jung von Matt Tech: Emmanuel Denier (Screendesign), Mergime Raci (User Experience), Manuel Meister (Front- end Lead), Stefanie Pfeffer, Maya Bornschein (Projektmanagement), Stefan Bruggmann (Managing Director, Development Lead), Michelle Scholz (Managing Director, Creation & Experience). (pd/yk)