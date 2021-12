Eventlocation: Die Samsung Hall ist neu The Hall

Ab 1. Januar 2022 trägt die Eventlocation direkt beim Bahnhof Stettbach in Zürich einen neuen Namen: The Hall, heisst es in einer Mitteilung. Seit der Eröffnung am 27. Januar 2017 treten in der Venue Weltstars auf wie Sting, John Legend, Kylie Minogue, Rag’n’Bone Man, Gorillaz, Divertimento, Alice Cooper, Macklemore und viele mehr. Ebenso fanden in den letzten fünf Jahren zahlreiche erstklassige Kundenanlässe, Award-Shows, Jubiläumsfeiern, Generalversammlungen oder Mitarbeiterfeste statt.

Managing Director Natascha Leach führt aus: «Mit The Hall läuten wir eine neue Ära ein. Trotz der erschwerten Rahmenbedingungen durch die Pandemie arbeiten wir an Weiterentwicklungen, Faceliftings und neuen Angeboten.»

Damit spricht Leach auch die neue digitale Superpower an: Das bereits heute moderne, vernetzte Gebäude wird zusätzlich aufgerüstet, damit Live-Erlebnisse in The Hall direkt in die Welt übertragen werden können – «mit dem besten Catering», fügt Leach lachend hinzu. Denn das Kulinarik-Team bietet den Gästen auch weiterhin das vielgelobte Catering.

The Hall verschreibt sich dem Entertainment und Live-Erlebnissen der Extraklasse. Der Eventkalender für das kommende Jahr 2022 sieht vielversprechend aus. Geplant sind unter anderem Shows von Anastacia, Placebo, Avril Lavigne, Paul Kalkbrenner, The Script, Rea Garvey, Bonnie Tyler, Parkway Drive, James Taylor, Pentatonix, Paolo Conte, Kontra K, Otto, The Lumineers, Jamie Cullum, Russ, Michael Mittermeier, The Black Crowes, Chris de Burgh, und mehrere Shows von Divertimento. (pd/wid)