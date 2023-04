Farner Consulting: Die Schweiz wird Gastgeberin

Die Uefa sagt Ja zur Schweiz als Gastgeberin der Fussball-Europameisterschaft der Frauen 2025. Farner Consulting hat den Schweizerischen Fussballverband beim Bewerbungsprozess mit einem Keyvisual unterstützt.

Das Exekutivkomitee der Uefa hat sich am Dienstag in Lissabon für die Vergabe der Uefa Women's Euro 2025 an die Schweiz entschieden. Die Schweiz wird nach der Uefa Euro 2008 damit zum zweiten Mal Gastland für ein europäisches Endrundenturnier.

Farner Consulting hat für den Schweizerischen Fussballverband ein Motto zur Einreichung kreiert und das Team rund um Marion Daube mit Medienarbeit unterstützt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Verantwortlich beim Schweizerischen Fussballverband: Marion Daube (Direktorin), Adrian Arnold (Direktor Unternehmenskommunikation); verantwortlich bei Farner Consulting: Martin Hofer, Jessica Zuber, Heinrich Schnorf, Daniela Bär, Alessandro Reintges. (pd/cbe)