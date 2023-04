Swiss Life hat ihren Unternehmenszweck klar auf den Punkt gebracht: Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Doch was bedeutet das konkret in der täglichen Arbeit?

Im neusten Swiss-Life-Film zeigen Mitarbeitende aus verschiedenen Ländern, Geschäftsbereichen und Funktionen auf, wie sie zu einem selbstbestimmten Leben ihrer Kunden beitragen. Während die einen dies sehr klar darlegen können, sind bei andern die Beiträge viel weniger unmittelbar. Und dennoch formt sich ein Gesamtbild, in dem die Mitarbeitenden authentisch zum Ausdruck bringen: Was wir tun, macht Sinn.



Seed hat den Film in enger Zusammenarbeit mit Swiss Life entwickelt und umgesetzt. Regie führte Simon Steuri. Der Film wird im Rahmen der jährlichen, internen Kick-off-Veranstaltungen gezeigt, an denen insgesamt über 10'000 Mitarbeitende teilnehmen. Darüber hinaus wird er an weiteren Veranstaltungen und auf Websites von Swiss Life eingesetzt.

Verantwortlich bei Swiss Life: Christian Pfister, Michael Preisig, Philip Spaar; verantwortlich bei Seed Audio-Visual Communication: Simon Steuri (Regie), Andreas Szentkuti, Felix Courvoisier (Konzept), Sergio Cassini (Kamera), Marcel Linder (Ton), Claudio Garovi (Produktions-/Aufnahme-leitung), Felix Courvoisier (Produzent). (pd/cbe)