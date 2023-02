Startschuss für den PR-Bild Award 2023: Die DPA-Tochter News aktuell sucht ab sofort und bereits zum 18. Mal die besten PR-Bilder der vergangenen zwölf Monate. Anlass zum Feiern geben nicht nur die «Volljährigkeit» des Awards, sondern auch die zwei neuen Kategorien «Health & Beauty» und «Mobility».

«Ausdrucksstarke Bilder haben die Fähigkeit, Geschichten ungefiltert zu erzählen und besondere Emotionen bei uns zu erzeugen. Genau solche wertvollen Motive und die Leistung der Unternehmen und Agenturen, die ihr Herzblut in die PR-Fotografie stecken, wollen wir mit unserem Award würdigen», wird Eljub Ramic, Managing Director von News aktuell (Schweiz), in einer Mitteilung zitiert. «Nun beobachten wir als Branche auch Veränderungen in der Gesellschaft und stellen dahingehend neue Themen in den Fokus der Kommunikation. Für das Team des PR-Bild Awards war es klar, dass sich dieses neue Themenspektrum ebenfalls in den Kategorien für 2023 widerspiegeln sollte.»

Bilder für den PR-Bild Award können ab sofort über die offizielle Website pr-bild-award.ch bis zum 19. April hochgeladen werden. Es können beliebig viele Bilder in insgesamt sieben Kategorien (Health & Beauty, Lifestyle, Mobility, NGO, Portrait, Stories & Campaigns, Tourism) eingereicht werden. Einzige Voraussetzung: Die Fotos müssen in den vergangenen zwölf Monaten für PR und Medienarbeit in der Schweiz, Deutschland oder Österreich produziert und verwendet worden sein. Sofern sich Kommunikationsagenturen oder Fotografinnen und Fotografen mit Fotos ihrer Kunden bewerben wollen, müssen sie im Vorfeld mit dem jeweiligen Kunden klären, ob das Bild eingereicht werden darf und wer die einreichende Firma ist. Die Teilnahme ist kostenlos.

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden die Gewinner in einem zweistufigen Auswahlverfahren ermittelt: Zuerst bewertet eine Fachjury bestehend aus Medien- und Kommunikationsprofis, welche Bilder es auf die Shortlist schaffen. Im Anschluss stimmt die Fachöffentlichkeit über die Favoriten ab. Ende Oktober gibt News aktuell die Gewinnerbilder des PR-Bild Awards 2023 aus den einzelnen Kategorien sowie das PR-Bild des Jahres jeweils für die Schweiz, Deutschland und Österreich im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung bekannt.

Der persönlich-Verlag ist Schweizer Medienpartner des Awards. (pd/cbe)