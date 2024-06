Publiziert am 14.06.2024

Die Schweiz ist weltweit führend in Innovationen und verfügt über ein einzigartiges Bildungssystem sowie exzellente Forschungseinrichtungen. Dennoch mangelt es an der erforderlichen finanziellen Unterstützung, besonders im Bereich der Deep Tech, wo forschungsintensive technologische Innovationen entwickelt werden. Es fehlt an ausreichend Venture Capital, wodurch die Schweiz allmählich im internationalen Wettbewerb zurückfällt.

Genau hier setzt die Stiftung Deep Tech Nation Switzerland an, die offiziell am Swiss Economic Forum lanciert wurde. Die Stiftung will in den nächsten zehn Jahren 50 Milliarden Schweizer Franken für Start-ups und Scale-ups im Bereich Deep Tech mobilisieren. Dadurch sollen bis zu 100'000 neue Arbeitsplätze in der Schweiz entstehen. Die Stiftung möchte hierfür die Bedingungen verbessern, damit Start-ups und Scale-ups leichter wachsen können und die Schweiz so für Schweizer und internationale Investoren attraktiver wird.

In engem Austausch mit Deep Tech Nation Switzerland hat Serviceplan Suisse das gesamte Branding kreiert, das nebst dem gesamten visuellen Erscheinungsbild auch die Erarbeitung des Messagings und einer Website beinhaltete, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit den zwei Hauptbotschaften «Need for Action» und «Time for Action» soll dabei die Dringlichkeit der Situation spürbar sein, ohne jedoch schwarzzumalen und die unterschiedlichen Zielgruppen auf positive und aktivierende Weise anzusprechen.

Offiziell gelauncht wurde Deep Tech Nation Switzerland am 6. Juni am Swiss Economic Forum von Swisscom-CEO Christoph Aeschlimann und President UBS Switzerland Sabine Keller-Busse.

Nebst Website und Digital-Out-of-Home-Werbemitteln am SEF hat Serviceplan Suisse auch den Intro- und Outro-Film für die Präsentation am SEF kreiert. Weitere Kommunikationsmittel sind in Planung. (pd/cbe)