Ab sofort kann die Öffentlichkeit unter www.pr-bild-award.ch über die besten PR-Bilder des Jahres abstimmen. Dies schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Eine Fachjury habe im Vorfeld aus knapp 500 Einreichungen von rund 200 Unternehmen die besten 60 Bilder für die Shortlist ausgewählt. Wie im vergangenen Jahr trafen sich die Expertinnen und Experten aus Kommunikation und Medien virtuell, um in sechs unterschiedlichen Kategorien jeweils die zehn besten Fotos festzulegen. Die dpa-Tochter news aktuell vergibt den PR-Bild Award in diesem Jahr zum 16. Mal.

«Dieses Mal haben uns viele Bewerbungen erreicht, die in irgendeiner Form mit der Krisenerfahrung des vergangenen Jahres zu tun haben. Das sind Bilder, die sehr bewegende Geschichten erzählen», wird Eljub Ramic, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) und Jurymitglied beim PR-Bild Award 2021, zitiert. «Mit dem PR-Bild Award möchten wir die Unternehmen und Organisationen würdigen, die trotz erschwerter Bedingungen wieder viel Leidenschaft und Professionalität in die PR-Fotografie gesteckt haben. Ich bin gespannt, welche Motive dieses Jahr das Rennen machen.»

In diesem Jahr wird die Jury des PR-Bild Award unter anderem vertreten durch Matthias Ackeret (persönlich), Mirjam Berle (Juryvorsitzende), Henning Dorstewitz (Netflix), Boris Entrup (Deutschlands bekanntester Make-up Artist), Silva Imken (ananné), Gudrun Kreutner (Wort & Bild Verlag), Susanne Marell (Hill+Knowlton Strategies), Johannes Müller (BSH Hausgeräte), Susan Sass (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel), Monika Schaller (Deutsche Post DHL), Rüdiger Scharf (DAK Gesundheit), Volker Thoms (KOM - Magazin für Kommunikation) und Jana Tilz (FREE NOW).

Shortlist 2021:

Lifestyle

Digitec Galaxus AG / CH

DOT Philippinisches Fremdenverkehrsamt / D

Greenpeace Schweiz / CH

Press Factory GmbH eingereicht für LikeMeat / D

Robert Josipovic Photography eingereicht für Landestheater in Linz / AT

Schweiz Tourismus / CH

Special Olympics Deutschland / D

STYX Sicherheitstechnik GmbH / AT

Universität Bonn / D

ZigarrenZone GmbH / CH





NGO

Caritas International / D

CBM Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V. / D

FEMNET e.V. / D

Feuerwehr Köln / D

Greenpeace e.V. / D

Kindernothilfe e.V. / D (2 Nominierungen)

Special Olympics Deutschland e.V. / D

Stiftung Stay / D

Visions for Children e.V. / D





Portrait

anja jahn photography eingereicht für C&C Contact & Creation GmbH / D

Beiersdorf AG / D

Das Rund GmbH / AT

FH Schweiz / CH

Friedrich-Schiller-Universität Jena / D

hempel.hempel im Auftrag von VIDU Selbsthilfe für Verwitwete e.V. / D

mococo medienmanufaktur eingereicht für Haarstudio Elisabeth / D

Rundfunk Berlin Brandenburg / D

Sana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH / D

Special Olympics Deutschland / D





Reisen

ADAC SE / D

anja jahn photography eingereicht für C&C Contact & Creation GmbH / D

DOT Philippinisches Fremdenverkehrsamt / D

Greenpeace Schweiz / CH (2 Nominierungen)

KPRN network eingereicht für Voice4Africa / D

Lieb Management & Beteiligungs GmbH eingereicht für Locaboat Holidays / D

Madeira Promotion Bureau / D

Schweiz Tourismus / CH

TITLIS Bergbahnen, Hotels & Gastronomie / CH





Social-Media-Foto

Experiment e.V. / D

Feuerwehr Köln / D

Friedrich-Schiller-Universität Jena / D

Klinikum Dortmund / D

Lost Voices Stiftung / D

Technik Museen Sinsheim Speyer / D

Universität Mannheim / D (2 Nominierungen)

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna) / AT

Waterkant Touren GmbH & Co. KG / D





Storys & Kampagnen

Advery Brüggli / CH

Alfred Kärcher SE & Co. KG / D

Beiersdorf AG / D

Greenpeace Schweiz / CH

Hirslanden Gruppe / CH

Klinikum Dortmund / D

Mammut Sports Group AG / CH

Plan International / D

Rundfunk Berlin Brandenburg / D

Schweiz Tourismus / CH

Die Öffentlichkeit kann bis zum 1. Oktober unter www.pr-bild-award.ch abstimmen. Am 28. Oktober gibt news aktuell die Gewinner-Bilder aus den einzelnen Kategorien sowie das PR-Bild des Jahres jeweils für die Schweiz, Deutschland und Österreich bekannt. (pd/wid)