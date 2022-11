Apps with love: Digitalagentur feiert neuen Standort in Basel

Die Fullservice-Digitalagentur Apps with love feierte am Donnerstagabend ihren neuen Standort in Kleinbasel, wo zehn Mitarbeitende «modernste Individualsoftware für namhafte nationale und internationale Kundinnen und Kunden designen und entwickeln», wie es in einer Mitteilung heisst.

Apps with love, laut eigenen Angaben nach Anzahl gewonnener Auszeichnungen bei den «Best of Swiss Apps-Awards» die erfolgreichste App-Entwicklerin der Schweiz, entschied sich schon vor längerem für den Auf- und Ausbau von Web-Kompetenzen, um mit Web-Apps die Bedürfnisse der mobilen Zielgruppe bedienen zu können. Ursprünglich startete Apps with love mit dem Fokus auf der Native-App-Entwicklung. Heutzutage dominiert der technologieneutrale Ansatz, indem zuerst die genauen funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen erarbeitet werden und erst dann die beste Technologie für die Umsetzung definiert wird.

Die Agentur bietet laut Mitteilung eine breite Palette an Tech-Services und Individualsoftware «auf hohem Niveau» an. Das Basler Standbein fokussiere sich hierbei auf Beratung, Design, Entwicklung und den Betrieb von Web-Lösungen wie Websites, Progressive Web-Apps oder auch grösseren E-Commerce Projekten. Hierbei werden lokale Kundinnen und Kunden wie die Basler Herbstmesse betreut, aber auch nationale Projekte zum Beispiel für die Migros, Franke Kaffeemaschinen oder das Staatssekretariat für Migration und internationale Projekte für Firmen aus Singapur (MNTD.), Deutschland (Fielmann) oder den USA (Assembly.art) realisiert. (pd/cbe)