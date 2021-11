By Heart verfolgt mit der digitalen Story-Werkstatt einen Plattform-Ansatz und macht hier online gemäss einer Mitteilung nicht nur über 60 praxiserprobte Instrumente und über 27 Jahre Agenturerfahrung, sondern auch das Spezialwissen verschiedener Story-Expertinnen und deren Coaching-Formate zugänglich.

Das Ziel dieser Plattform sei es, die Lernkurve auf Unternehmensseite zu verkürzen, die Prozesse zu beschleunigen und das «Level an spezialisierter Expertise» zu erhöhen, die das Unternehmen jetzt brauche. Registriere es sich in der Story-Werkstatt, was laut Angaben von By Heart kostenlos sei, so führe die Agentur das Unternehmen in einen klar definierten Prozess und teile mit ihm online von Beginn weg alle seine über die Jahre entwickelten Instrumente.

So schafft die Story-Werkstatt gemäss Mitteilung die Basis für ein «ko-kreatives und partnerschaftliches Miteinander von Agentur und Unternehmen, das alle Story-Talente und alle Erfahrungen von beiden Seiten integriert». Nun könne das Unternehmen online auch jederzeit einen Workshop, ein Seminar, Coachings oder den Einsatz spezialisierter Story-Experten dazu buchen, und damit seine eigenen Teams situativ ergänzen, den Prozess vertiefen oder mit einem Klick auch vorantreiben. Denn auch bei der Story gelte die Time-to-market als immer wichtigeres Kriterium.



By Heart habe sich dem Auftrag verschrieben, Story-Expertise direkt in die Unternehmen zu tragen. Die Story-Werkstatt sei nur ein weiterer Schritt auf diesem Weg und werde sich als Plattform noch weiterentwickeln. Um für Unternehmen sicherzustellen. dass es mit dem Purpose und der Story auch sicher klappe – im ersten Anlauf. (pd/tim)