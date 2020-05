Podcast Produktion: Dino Giglio lanciert die Audiokanzlei

Mit der Audiokanzlei lanciert der ehemalige Planet-105-Programmleiter und Moderator Dino Giglio eine Produktionsfirma für Podcasts. Mit dabei ist auch Moderatorin und Produzentin Rosanna Grüter, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Die Audiokanzlei möchte Anlaufstelle für Institutionen und private Unternehmen sein, welche im Schweizer Audiomarkt teilnehmen und dabei auf Qualität setzen wollen.

Zum Angebot gehören Konzeption, Produktion sowie der Vermarktung und Distribution von Podcasts. «Wir nutzen unser Know-how gepaart mit frischen Inhalten von spannenden Produkten und Marken, um die Schweiz in der digitalen Audio-Revolution zu verankern. Das Potential an qualitativ hochstehenden Podcast Produktionen ist hierzulande noch lange nicht ausgeschöpft. Wir helfen Unternehmen dabei, ihre Inhalte in eine hochprofessionell produzierte Hörform umzuwandeln», lässt sich Giglio in der Mitteilung zitieren.

Dino Giglio ist seit zehn Jahren im Radiobereich tätig. Während seiner Zeit bei 105 konnte der 33-Jährige erhielt er drei Mal in Folge die Auszeichnung «Radio Of The Year». Rosanna Grüter war vorher bei SRF tätig. Kurt Humann und Massimo Laquales unterstützen die Audiokanzlei in der akustischen Produktion und Klanggestaltung. (pd/eh)